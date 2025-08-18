El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 17 y 14 grados , acompañadas de una humedad relativa que alcanzará hasta el 98%, lo que generará una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las nubes altas den paso a un cielo más nuboso, especialmente en las horas de la tarde. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un pico de 28 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. La humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 50% hacia la tarde, lo que podría generar un ambiente algo pesado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento del norte también podría contribuir a la dispersión de las nubes, aunque no se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%.

Durante la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 17 grados . La humedad aumentará, alcanzando hasta el 88% hacia la medianoche. Este aumento en la humedad, combinado con las temperaturas más frescas, podría generar un ambiente propicio para la formación de niebla en las primeras horas del día siguiente.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas en la tarde y un viento moderado del norte. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para la sensación de calor y la posible humedad elevada. La jornada culminará con un cielo cubierto y temperaturas más frescas, ideal para una tranquila noche de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.