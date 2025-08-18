El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más soleado. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 19 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 76% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. A medida que el sol se eleva, la humedad se estabilizará en torno al 63% por la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más seco y cálido.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en la playa o deportes acuáticos. Sin embargo, estas condiciones también pueden ofrecer un alivio refrescante del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los visitantes y residentes de Sanxenxo pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos por la costa, actividades deportivas o simplemente relajarse en la playa.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, pero se mantendrán agradables, rondando los 24 grados hasta el anochecer. La puesta de sol está programada para las 21:31, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, la tarde y la noche prometen ser perfectas para disfrutar de la gastronomía local en las terrazas o dar un paseo por el puerto.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta jornada para explorar y disfrutar de todo lo que este hermoso destino tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.