El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C en las horas más cálidas del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 93% a las 07:00, pero se espera que disminuya a medida que la temperatura sube, estabilizándose en torno al 44% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más cómoda a medida que el día avanza.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noroeste con velocidades que variarán entre 1 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio del calor en las horas más calurosas. Sin embargo, se recomienda precaución en áreas expuestas, ya que estas ráfagas pueden ser más intensas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 20°C a las 22:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol poniéndose a las 21:30. La noche será fresca y agradable, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy es perfecto para disfrutar de un día de verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.