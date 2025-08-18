El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

Hoy, 18 de agosto de 2025, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, proporcionando un tiempo cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 96% a las 8 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50-60% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas. Este viento fresco ayudará a mitigar el calor, haciendo que las temperaturas sean más soportables.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

El orto se producirá a las 7:45, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso será a las 21:30, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la belleza del entorno.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas hoy será mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que el día sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con la ausencia de lluvias y un ambiente agradable, es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.