El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 20 grados , con una ligera disminución a 19 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 85% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia el mediodía. La combinación de temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado hará que sea un día propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cómoda.

El viento soplará desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Para la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 36 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable, ideal para disfrutar de la tarde en los espacios abiertos de Ribadumia.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitaciones es nula en las primeras horas y se mantiene baja durante el resto del día. Sin embargo, se ha registrado un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, aunque se estima que no será suficiente para afectar las actividades al aire libre.

La tarde se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 27 grados, alcanzando un pico de 27 grados hacia las 17:00 horas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados a las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:32, marcando el final de un día que, a pesar de las nubes altas, promete ser mayormente soleado y cálido.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día agradable, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.