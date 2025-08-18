El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 28 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo a un 44% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y agradable, lo que será un alivio para quienes disfrutan de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 3 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, pero a medida que avance el día, especialmente en la tarde, se intensificará, alcanzando rachas de hasta 34 km/h. Esto puede proporcionar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Redondela pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también son propicios para disfrutar de la puesta de sol, que se prevé que ocurra a las 21:30, ofreciendo un espectáculo visual que no querrán perderse.

A medida que la tarde avance, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados, lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovechen este día soleado y fresco, perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.