El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad irá disminuyendo, permitiendo que el sol brille con fuerza en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C en las horas más cálidas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo a un 49% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y confortable. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad más baja hará que la sensación térmica sea bastante agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de rachas de viento más fuertes, especialmente en zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasear por la ciudad. La ausencia de lluvia también contribuirá a que las condiciones sean ideales para disfrutar de la naturaleza y los espacios verdes de Pontevedra.

En resumen, el tiempo en Pontevedra para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el centro histórico, una visita a los parques o simplemente relajarse en una terraza. Con un tiempo tan favorable, los habitantes y visitantes de Pontevedra podrán aprovechar al máximo lo que ofrece esta hermosa ciudad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.