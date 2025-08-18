El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado durante las primeras horas de la mañana, con nubes altas predominando desde la medianoche hasta las 8 de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se despeje gradualmente, ofreciendo un panorama más soleado y agradable.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 16 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 30 grados a las 17:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 76% y bajará a un 39% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Pontecesures podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor. Este viento del norte también contribuirá a la dispersión de las nubes, favoreciendo el despeje del cielo.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona. La salida del sol se producirá a las 07:44 horas, mientras que el ocaso está previsto para las 21:32 horas, brindando a los habitantes de Pontecesures la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz natural.

En resumen, el tiempo en Pontecesures para hoy se presenta como un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Es un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, realizar deportes o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.