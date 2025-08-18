El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

Hoy, 18 de agosto de 2025, Ponteareas se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un panorama más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 97% a las 6:00 AM, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 51% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que variará entre 1 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Es un buen momento para disfrutar de un paseo por el campo o un picnic, aunque se aconseja tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, es importante recordar que las condiciones pueden cambiar, así que es recomendable estar atento a cualquier actualización meteorológica.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:30. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21°C hacia el final del día, lo que hará que la velada sea más fresca y agradable.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre. Aprovecha esta jornada para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que el tiempo será favorable en todo momento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.