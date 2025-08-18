El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

Hoy, 18 de agosto de 2025, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 28 grados, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 45% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre se vistan adecuadamente para el calor y se mantengan hidratados.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, permitiendo que las temperaturas desciendan a niveles más frescos, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. La puesta de sol está programada para las 21:30, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Ponte Caldelas no querrán perderse.

En resumen, el día de hoy en Ponte Caldelas se presenta como una jornada cálida y mayormente nublada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo estable y sin riesgo de lluvias. La combinación de temperaturas agradables y un viento suave hará que sea un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.