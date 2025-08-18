El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, pero sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del día. A partir de las 9 de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 20 y 19 grados , alcanzando un máximo de 29 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que se estabilizará en torno a los 24 grados por la tarde y 23 grados al caer la noche. Este rango térmico sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 49% por la tarde. Esta combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa del norte, que alcanzará velocidades de hasta 18 km/h, proporcionará un alivio agradable, especialmente en las zonas costeras.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

El viento, que soplará principalmente del norte y noreste, variará en intensidad a lo largo del día, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento fresco será un complemento perfecto para el calor del día, haciendo que la experiencia al aire libre sea más placentera.

En resumen, Poio disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento ideal para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.