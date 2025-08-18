El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , con una ligera disminución en las primeras horas, alcanzando un mínimo de 15 grados a las 07:00 horas. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 82% y descendiendo a lo largo del día hasta situarse en torno al 50% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura alcance su pico. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección norte-noroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. A lo largo del día, el viento será más suave por la mañana, aumentando su intensidad conforme se acerque la tarde.

No se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los habitantes de Pazos de Borbén pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en el campo.

El orto se producirá a las 07:44 horas, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 21:30 horas, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.