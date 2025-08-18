El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Oia se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un tiempo agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 49% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte-noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 54 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas y costeras. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas cálidas, proporcionando un tiempo agradable para disfrutar de la naturaleza y las playas de Oia.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para actividades al aire libre, como caminatas, paseos en bicicleta o simplemente relajarse en la playa.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 21:31 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 22 grados a última hora de la tarde.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un viento fresco que hará que la experiencia al aire libre sea aún más placentera. Es un momento perfecto para salir y disfrutar de todo lo que esta hermosa localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.