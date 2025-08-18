El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, lo que permitirá que el sol brille con fuerza.

Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde. Este incremento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, donde se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente para aquellos que planeen estar expuestos al sol por períodos prolongados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 21°C hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo a un 64% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y del norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente al atardecer.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes que aprovechen el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.