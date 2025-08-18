El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 27 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, con valores que rondan el 86% al inicio del día, pero disminuirá gradualmente a medida que las temperaturas aumenten, alcanzando un 48% en la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas más cálidas. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de O Porriño que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en áreas abiertas. Este viento podría ser un alivio ante las altas temperaturas, pero también es importante tener precaución, ya que las ráfagas pueden ser más intensas en zonas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:44, y el ocaso será a las 21:30, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar para disfrutar del día. En resumen, O Porriño disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo el verano.

