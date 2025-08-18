El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 59% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque la sensación de calor será notable, no se espera que la humedad resulte incómoda para los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes para disfrutar de la playa o realizar excursiones no se verán afectados por condiciones meteorológicas adversas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sur, con velocidades de alrededor de 2 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento aumentará en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h desde el noroeste en las horas de la tarde. Esto podría ser un aliciente para los amantes de los deportes acuáticos, como el windsurf o la vela, que encontrarán condiciones favorables para disfrutar de su afición.

Los momentos más frescos del día se experimentarán en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descenderán a alrededor de 20 grados . Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá agradable gracias a la ausencia de precipitaciones y a la moderada humedad.

En resumen, O Grove disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada perfecta para explorar la belleza natural de la región, disfrutar de la gastronomía local en las terrazas al aire libre y aprovechar al máximo lo que el verano tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.