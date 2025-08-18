El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. A lo largo de la jornada, la temperatura se mantendrá en un rango agradable, comenzando en torno a los 18 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% en la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 71% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será confortable, sin llegar a ser sofocante. Las condiciones de viento también serán favorables, con vientos predominantes del noreste que oscilarán entre 5 y 19 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que Nigrán tiene para ofrecer. Con el orto a las 07:45 y el ocaso a las 21:31, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo las horas de luz, ya sea para pasear por la playa, realizar senderismo en los alrededores o simplemente disfrutar de un día de relax en el parque.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento ideal para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, aprovechando cada instante bajo el sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.