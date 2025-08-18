El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que se presentarán en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 55% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de calor más llevadera, especialmente en las horas centrales. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 24°C hacia el final de la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Durante la tarde, se anticipan ráfagas más fuertes, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas de viento, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Mos.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir, disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones meteorológicas son favorables y no se esperan cambios significativos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.