El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Moraña se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un día caluroso y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 74% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 39% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, el calor se sentirá más intenso a medida que la humedad disminuya. Es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con una velocidad que variará entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

La probabilidad de tormentas también es nula, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre debido a fenómenos meteorológicos adversos. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y panorámicas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19°C hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:31. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la noche sea ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, Moraña disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que invitan a salir y disfrutar del aire libre. Con un viento moderado y sin riesgo de lluvia, es un día perfecto para actividades recreativas y para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.