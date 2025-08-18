El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 82% al amanecer, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, llegando a un 39% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, así que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para quienes planean realizar excursiones o disfrutar de un día en el campo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20°C hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:30. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando al máximo el buen tiempo que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.