El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

Hoy, 18 de agosto de 2025, Moaña se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los residentes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 18 grados, que irán descendiendo ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrán en un rango cómodo. Este clima cálido es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la costa o visitas a los parques locales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 60% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas más calurosas. Sin embargo, la brisa marina ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre. A pesar de la intensidad del viento, no se esperan condiciones adversas que puedan afectar la seguridad de los ciudadanos.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias durante el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un día en la playa o participar en eventos al aire libre. La ausencia de lluvias también permitirá que el paisaje se mantenga seco y accesible, ideal para excursiones y actividades recreativas.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Es un momento perfecto para aprovechar las bellezas naturales de la región y disfrutar de la calidez del verano gallego.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.