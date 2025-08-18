El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde.

A medida que avance el día, se prevé que la temperatura suba gradualmente, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 75% por la mañana y bajará a un 46% hacia la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más cálido y menos bochornoso a medida que el día avanza.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante la mayor parte del día. Sin embargo, existe una pequeña posibilidad de intervalos nubosos por la tarde, con un 10% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. A pesar de esta leve posibilidad, no se esperan tormentas, lo que sugiere que el día será mayormente seco.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento fresco podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más altas, especialmente en las áreas al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia la medianoche. El cielo se despejará, permitiendo que las estrellas sean visibles, lo que podría ofrecer una hermosa vista nocturna para aquellos que disfruten de la tranquilidad de la noche en Meis.

En resumen, el día de hoy en Meis se presenta como una jornada cálida y mayormente nublada, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la sensación térmica sea más llevadera. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la ligera posibilidad de intervalos nubosos por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.