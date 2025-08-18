El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable para los residentes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 18 grados. A lo largo del día, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 55% en las horas más cálidas de la tarde. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más fresco y agradable, especialmente en comparación con días anteriores más húmedos.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento podría ser un alivio en las horas más calurosas del día, haciendo que la temperatura se sienta más llevadera.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite disfrutar de un día soleado sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, Meaño disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural, ya sea en familia, con amigos o en solitario.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.