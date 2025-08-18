El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente en las horas centrales. La temperatura comenzará en torno a los 19 grados durante la madrugada, descendiendo ligeramente a 18 grados en las primeras horas del día, antes de alcanzar un máximo de 26 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable. A medida que el sol se eleva, la humedad se situará en torno al 60% por la tarde, lo que permitirá que la temperatura se sienta más cálida y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos del día. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Marín pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos por la playa, excursiones en la naturaleza o simplemente disfrutar de un día de relax al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender lentamente, alcanzando los 25 grados hacia las 19:00 horas. La puesta de sol está programada para las 21:31, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. En resumen, el tiempo en Marín para hoy es perfecto para disfrutar de la belleza del verano, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.