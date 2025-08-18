El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Lalín se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 y 16 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo continúe nublado, pero con algunas mejoras hacia el mediodía. Las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 25 grados a las 3 de la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, lo que permitirá que el ambiente se sienta más cómodo. Sin embargo, se mantendrá un nivel de humedad notable, alrededor del 51% en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 28 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se producirán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se prevén precipitaciones significativas durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto sugiere que los residentes de Lalín podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas comienzan a descender nuevamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con temperaturas que descenderán a 16 grados hacia las 11 de la noche. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando niveles del 91% hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 21:29, marcando el cierre de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y sin lluvias para disfrutar en Lalín.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.