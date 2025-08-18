El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente durante las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 25°C por la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 73% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a un 55% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, la combinación de temperaturas más altas y una humedad más baja ofrecerá un tiempo más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico, especialmente en las zonas costeras. Este viento puede ser un alivio ante las temperaturas más cálidas, pero se recomienda precaución si se planea realizar actividades en la playa o en el mar.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad en todos los periodos. Esto hace que el día sea perfecto para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en la playa.

La salida del sol está programada para las 07:45 horas, mientras que el ocaso se producirá a las 21:32 horas, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Los atardeceres en A Illa de Arousa son especialmente hermosos en esta época del año, por lo que se recomienda aprovechar la tarde para disfrutar de la puesta de sol en la costa.

En resumen, el tiempo de hoy en A Illa de Arousa será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la belleza natural de la isla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.