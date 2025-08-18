El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C por la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 49% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más llevadera, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 54 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales. Es importante tener en cuenta esta variable, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre, ya que el viento podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que se desee realizar en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20°C hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:31 horas. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para salir a cenar o simplemente disfrutar de la tranquilidad de la noche.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente propicio para disfrutar de la naturaleza y la compañía de amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.