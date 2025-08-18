El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 24°C durante la tarde, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta un 71% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que el tiempo sea más soportable para los habitantes y visitantes de la zona.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o en la playa. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Gondomar.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 10°C hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:31. Este clima favorable es ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre, como cenas en terrazas o paseos por la localidad.

En resumen, el día de hoy en Gondomar se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.