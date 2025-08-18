El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las nubes altas darán paso a un cielo poco nuboso, especialmente entre las 8 y las 16 horas. Durante este tiempo, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 27 grados a las 5 de la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, lo que permitirá que el ambiente se sienta más fresco y agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la brisa del norte, que soplará con una velocidad de entre 6 y 9 km/h, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

A partir de las 17 horas, el cielo se volverá más nuboso, con la posibilidad de que se presenten nubes más densas. A pesar de esto, no se anticipan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 24 grados hacia las 7 de la tarde.

Durante la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas continuarán bajando, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero sin llegar a niveles críticos. La brisa del norte se mantendrá, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 15 km/h, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables durante la tarde y una brisa constante que aportará frescura. Aunque no se esperan lluvias, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas desciendan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.