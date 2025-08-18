El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

Hoy, 18 de agosto de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera suave y templada. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados a las 17:00 horas. Esta variación de temperatura sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 41% en las horas de la tarde. Este nivel de humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. A medida que avance el día, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 80% hacia la noche, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución si se planea realizar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes de A Estrada podrán disfrutar de un día seco, ideal para paseos, deportes o cualquier actividad al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día soleado, aunque con un cielo cubierto de nubes.

En resumen, A Estrada experimentará un día cálido y nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de viento y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la variación de la temperatura y la humedad a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.