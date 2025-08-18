El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 74% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 39% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda. Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h, predominando del norte. En las horas más cálidas, se prevé que la racha máxima de viento alcance los 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de lluvias muy ligeras en la tarde, aunque se considera poco probable. Esto significa que los residentes y visitantes de Cuntis pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes de la región. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 19°C hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 21:31, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá disfrutar en un ambiente despejado.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y una brisa ligera. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza. Recuerde hidratarse adecuadamente y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.