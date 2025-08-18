El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se observarán algunas nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad disminuirá, dejando paso a un cielo claro y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 29 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, comenzando en un 73% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 43% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes de Catoira que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 10 y 12 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 31 km/h, especialmente en las zonas más abiertas. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, pero también es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, se anticipa un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general del día.

La salida del sol se producirá a las 07:44 y se podrá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:32, lo que brinda a los residentes de Catoira la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz natural. En resumen, el día se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y mayormente despejado, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en la nubosidad y el viento a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.