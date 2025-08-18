El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

Hoy, 18 de agosto de 2025, A Cañiza se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la situación meteorológica se mantendrá estable, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 80% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A partir de las 08:00, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, dando paso a intervalos nubosos que se mantendrán hasta la tarde. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 28 grados hacia las 16:00. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que bajará a niveles más cómodos, alrededor del 47% en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se prevén rachas de hasta 33 km/h. Este viento fresco será un alivio ante el calor que se sentirá en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad durante la mañana y un leve aumento del 25% en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas ni lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, ofreciendo un espectáculo estelar a partir de las 21:29, cuando se espera que el sol se oculte. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 23:00, con una humedad que aumentará nuevamente, llegando a un 70%.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia en la tarde, la jornada promete ser mayormente seca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que el verano comience a dar paso a la frescura del otoño.

