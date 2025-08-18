El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Cangas se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 18 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% y descendiendo gradualmente a un 66% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque la mañana puede sentirse un poco más fresca, la tarde será más cálida y cómoda, perfecta para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse en un parque.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría ser un factor a considerar si se planean actividades al aire libre que requieran estabilidad, como picnics o deportes. Sin embargo, estas condiciones también pueden ser favorables para los amantes de los deportes de viento.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean salir y disfrutar del buen tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región.

El orto se produjo a las 07:45 y el ocaso está previsto para las 21:31, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de actividades diurnas. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hace de este un día perfecto para explorar Cangas, ya sea paseando por sus calles, disfrutando de la gastronomía local o realizando alguna actividad en la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.