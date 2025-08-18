El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 20 grados a primera hora y se elevará gradualmente, alcanzando los 25 grados en las horas pico. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta (73% en la mañana), disminuirá a lo largo del día, lo que hará que la sensación térmica sea más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades diarias. La tranquilidad del tiempo se verá reflejada en la escasa nubosidad, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:32.

En resumen, Cambados disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para paseos, actividades al aire libre y disfrutar de la belleza del entorno. Con temperaturas agradables y un viento moderado, será un día perfecto para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer. Recuerde hidratarse adecuadamente y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.