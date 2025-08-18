El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Caldas de Reis se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 73% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 44% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, así que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que variarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el viento será moderado, no se esperan condiciones de tormenta, ya que la probabilidad de precipitación es nula durante todo el día.

La probabilidad de lluvia es prácticamente inexistente, con un 0% de posibilidad en la mayoría de los periodos, lo que significa que no se anticipan sorpresas en forma de chubascos. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 20°C hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:31. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para salir y disfrutar de la tranquilidad de Caldas de Reis.

En resumen, el tiempo de hoy en Caldas de Reis será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia, lo que promete un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.