El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se despeje, ofreciendo un ambiente más soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que se situará en torno al 55% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más confortable.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Bueu podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias se complementa con un viento moderado, que soplará principalmente del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en la costa o en áreas abiertas.

La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 19 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en las primeras horas, antes de comenzar a ascender. A medida que el sol se eleva en el horizonte, la sensación térmica mejorará, haciendo que el día sea ideal para disfrutar de la playa o realizar paseos por la naturaleza. La salida del sol se producirá a las 07:45, y el ocaso será a las 21:31, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día.

Los niveles de humedad serán más altos en las primeras horas, alcanzando hasta un 86% en la mañana, pero se espera que disminuyan a medida que avance el día. Esto, combinado con el aumento de la temperatura y la disminución de la nubosidad, creará un ambiente veraniego perfecto para disfrutar de las actividades al aire libre. En resumen, Bueu se presenta como un destino atractivo para los amantes del sol y la naturaleza, con condiciones meteorológicas favorables que invitan a salir y disfrutar del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.