El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 42% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que alcanzarán hasta 18 km/h en las horas pico de la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a mitigar el calor, especialmente durante las horas más cálidas. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como deportes o paseos en bicicleta.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad en la mayoría de los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, aunque con una probabilidad muy baja del 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas.

La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos moderados hace de este un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques. Es recomendable llevar protección solar, ya que la radiación UV puede ser alta durante las horas centrales del día. En resumen, Barro disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.