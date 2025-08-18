El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

Hoy, 18 de agosto de 2025, Baiona se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, pero no se espera que afecten la visibilidad ni traigan precipitaciones. A medida que avance el día, el cielo se despejará completamente, ofreciendo un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas se mantendrán bastante estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 19 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que se prevé que el calor sea moderado y cómodo. Sin embargo, es recomendable que los habitantes y visitantes de Baiona se mantengan hidratados y utilicen protección solar, especialmente durante las horas pico de sol.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 75% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas más calurosas del día. A pesar de la humedad, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones en los planes al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas, y es un factor a considerar para quienes planeen actividades en la costa o en áreas abiertas.

El amanecer se producirá a las 7:45, brindando una hermosa vista matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:31, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. En resumen, Baiona disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para explorar sus hermosos paisajes y disfrutar de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.