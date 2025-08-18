El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 29 grados en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo a un 42% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda, lo que es perfecto para disfrutar de paseos o reuniones al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de 3 a 5 km/h, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas, y es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante posibles ráfagas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

Los momentos más cálidos del día se concentrarán entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando las temperaturas alcanzarán su pico. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera un ligero descenso en la temperatura, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

En resumen, As Neves disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo las horas de luz, ya que el sol se ocultará alrededor de las 21:29 horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.