El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantiene en torno a los 18 grados, con un ligero descenso a 17 grados durante la madrugada. A medida que avanza el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa es notablemente alta en las primeras horas, con valores que rondan el 86% al amanecer, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progresa, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 59% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad que oscilará entre 3 y 21 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente en las zonas costeras. Las rachas de viento pueden llegar hasta los 35 km/h, lo que podría ser notable en áreas expuestas.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del sol. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% a lo largo del día, lo que garantiza un tiempo seco y soleado.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es recomendable llevar protección solar, ya que la radiación UV puede ser alta durante las horas pico. Además, se sugiere mantenerse hidratado, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera. Aprovechemos esta oportunidad para disfrutar de la belleza natural de la región y de las actividades que ofrece.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.