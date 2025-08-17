El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se prevé que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 91% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 52% hacia las 17:00 horas. Esto contribuirá a un ambiente más agradable y cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en áreas abiertas. Este viento, aunque moderado, puede ser más notable en las zonas costeras y en espacios sin obstrucciones.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Vilaboa pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un momento ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El orto se producirá a las 07:43 y el ocaso a las 21:32, brindando un amplio margen de luz solar para aprovechar el día. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para planificar encuentros familiares o salir a explorar la belleza natural de la región. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un tiempo cálido y soleado en Vilaboa, con condiciones ideales para actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 17 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas variaciones en el estado del cielo. Durante las primeras horas de la mañana, se observarán nubes altas que darán paso a un cielo despejado en la mayoría de los periodos. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes poco numerosas en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se han mantenido agradables, comenzando en torno a los 17 grados y descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados, proporcionando un ambiente cálido y confortable para los residentes y visitantes.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.