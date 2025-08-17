El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Vila de Cruces se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera un aumento de nubes hacia la noche. Durante las primeras horas de la jornada, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable amanecer a las 07:41. A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo a un 35% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 86% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople predominantemente del oeste, con velocidades que irán desde los 2 km/h por la mañana hasta alcanzar rachas de hasta 29 km/h por la tarde. Esto puede generar una ligera brisa que, aunque no será suficiente para refrescar significativamente el ambiente, sí aportará algo de alivio en las horas más calurosas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, hacia la noche, el cielo se tornará más nuboso, con la posibilidad de que se presenten nubes altas, aunque sin riesgo de lluvia.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Vila de Cruces y sus alrededores. Es un día ideal para realizar actividades al aire libre, como senderismo o paseos por el campo, aprovechando el tiempo cálido y la ausencia de lluvias.

En resumen, el tiempo en Vila de Cruces para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y mayormente despejado, con un ligero aumento de nubes hacia la noche. Los residentes deben prepararse para un día agradable, con temperaturas que invitan a disfrutar del aire libre y sin preocupaciones por la lluvia.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Lalín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en la primera parte de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará nuboso, con una temperatura inicial de 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 75%.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.