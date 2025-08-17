El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, en Vigo, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se prevé que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 17 grados a la medianoche y se mantendrá en ese rango hasta las primeras horas de la mañana. A partir de las 10:00 horas, se espera un ligero aumento, alcanzando los 22 grados hacia el mediodía. Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, con un máximo de 22 grados a las 15:00 horas, antes de descender ligeramente hacia la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 84% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Se espera que la humedad se sitúe en torno al 60% durante las horas más cálidas, lo que proporcionará un ambiente relativamente cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 29 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Vigo podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece la realización de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. La combinación de estos factores hará que sea un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en diversas actividades recreativas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Cangas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

Hoy, 17 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, con algunas variaciones en el estado del cielo. Durante las primeras horas de la mañana, se observarán nubes altas que darán paso a un cielo despejado en la mayoría de los periodos. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes poco numerosas en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevé que el cielo esté despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:43. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a hacer su aparición, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.