El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Valga se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado muy nuboso, lo que ha contribuido a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avanza la mañana, se espera que las nubes den paso a un cielo poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura comience a ascender. En las primeras horas del día, la temperatura se sitúa en torno a los 19 grados , con una humedad relativa alta del 76%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

A medida que el día progresa, la temperatura alcanzará su punto máximo en la tarde, llegando a los 30 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad relativa, que bajará hasta un 38% en las horas más cálidas. Sin embargo, la combinación de calor y humedad en las primeras horas podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

El viento, que soplará principalmente del oeste y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 11 km/h, lo que proporcionará algo de alivio ante el calor. A lo largo de la tarde, se prevé que el viento se intensifique, alcanzando rachas de hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Valga podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre.

Hacia la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 22:00 horas. La humedad relativa aumentará, lo que podría generar una sensación más fresca en comparación con las horas del día. En resumen, el tiempo en Valga para hoy se caracteriza por un día cálido y mayormente soleado, con un ligero aumento de nubes hacia la tarde y noche, pero sin previsión de lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C y 17°C, con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 89% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pontecesures, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a un cielo mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 31 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.