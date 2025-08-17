El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas fluctúen, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, pero sin llegar a niveles que generen incomodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales, especialmente en áreas abiertas. Este viento, aunque moderado, no debería afectar significativamente las actividades al aire libre, pero es recomendable tener precaución si se planean actividades que dependan de condiciones de calma.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes de Tui disfruten de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para paseos, excursiones y otras actividades recreativas, así como para disfrutar de la gastronomía local en terrazas al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 18 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:31. En resumen, el día de hoy en Tui se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado, ideal para actividades en familia o con amigos.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado. Las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en torno a los 17 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, antes de bajar nuevamente hacia la tarde y la noche.

Hoy, 17 de agosto de 2025, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a descender ligeramente. A primera hora, se espera una temperatura de 19 grados , que irá bajando a lo largo de la mañana hasta alcanzar los 18 grados a media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.