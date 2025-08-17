El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo a un 46% durante la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco a medida que las temperaturas aumenten, lo que será un alivio para quienes planeen salir a disfrutar del día. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 61% al final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de 3 a 15 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 35 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Este viento será más notable en las zonas abiertas y costeras, donde se recomienda tener precaución.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 18 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 21:32, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que el verano comience a dar paso a la frescura del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.