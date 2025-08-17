El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 55% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que la temperatura se sienta más agradable. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o deportes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de la naturaleza, realizar excursiones o simplemente relajarse en el jardín.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 18 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:32, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, Soutomaior disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento moderado promete un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.