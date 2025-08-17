El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará nuboso, con una temperatura inicial de 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 75%.

Durante las primeras horas del día, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente algo gris, aunque sin probabilidad de precipitaciones. A partir de las 2 de la tarde, el cielo se despejará, ofreciendo un respiro de sol que permitirá que la temperatura suba hasta los 29 grados en su punto máximo a las 3 de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad, que caerá al 37% hacia las 3 de la tarde, lo que generará una sensación de calor más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 4 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, el viento se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 18 km/h desde el noreste en las horas de la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo volverá a mostrar un aspecto despejado, lo que permitirá que la temperatura se mantenga alta, aunque comenzará a descender gradualmente hacia la noche. Para las últimas horas del día, se anticipa que la temperatura caerá a 21 grados a las 9 de la noche, y el cielo se mantendrá despejado, lo que podría ofrecer una agradable velada para disfrutar al aire libre.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente soleado con temperaturas cálidas, especialmente durante la tarde. La ausencia de precipitaciones y la presencia de vientos moderados contribuirán a un tiempo agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los habitantes y visitantes mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Forcarei se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se prevé que la nubosidad aumente a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un ambiente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 28 grados.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Lalín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en la primera parte de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Vila de Cruces se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera un aumento de nubes hacia la noche. Durante las primeras horas de la jornada, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable amanecer a las 07:41. A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.