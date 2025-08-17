El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se eleven ligeramente, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 70% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día, permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un tiempo seco y soleado.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en la playa o deportes acuáticos. A pesar de la brisa, las condiciones serán agradables, y se recomienda llevar protección solar, ya que la radiación UV puede ser alta durante las horas pico.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, situándose en torno a los 21 grados a las 19:00 horas, y continuarán bajando hasta los 17 grados en la madrugada del día siguiente.

Los momentos más frescos del día se experimentarán durante la noche, cuando la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 80% hacia el final de la jornada. Esto podría generar una ligera sensación de frescor, ideal para paseos nocturnos por el puerto o cenas al aire libre.

En resumen, Sanxenxo disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones perfectas para disfrutar de la playa, paseos y actividades al aire libre. La ausencia de lluvia y el viento moderado contribuirán a que sea un día placentero para todos.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Bueu se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas estables que oscilarán entre los 16 y 17 grados hasta el mediodía.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 17 de agosto de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , proporcionando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-16T20:57:11.